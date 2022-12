Maldini ricorda lo Scudetto del 1999: "Abbiamo avuto grande volontà e dato una svolta a due anni brutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel corso del format "On the Pitch" soffermandosi anche sulla vittoria dello Scudetto nella stagione 1998-1999: “È stato sicuramente un segno del destino. Abbiamo avuto grande volontà, la squadra non era sicuramente la più forte e veniva da due anni brutti. Ad un certo punto ci siamo messi in testa che si potesse arrivare ad un risultato insperato. Siamo riusciti a fare delle vittorie su sette e abbiamo dato una svolta non solamente alla stagione ma anche alle due precedenti”.