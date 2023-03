Maldini spiega a Prime Video l'esclusione di Ibrahimovic dalla lista Champions

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Maldini, intervenuto a Prime Video nel pre partita di Tottenham-Milan, ha spiegato l'esclusione di Zlatan Ibrahimovic dalla lista Champions:

Avevate preso in considerazione di inserire Ibra in lista Champions a gennaio? “Naturalmente è stata una discussione con l’allenatore, Zlatan devo dire che si è allenato dopo la prima partita in casa con il Tottenham, quindi era una decisione difficile da prendere. Abbiamo parlato con lui e lui capiva che non sapeva ancora come avrebbe reagito il suo corpo”.