Maldini sul rinnovo di Donnarumma: "Si parla, ci siamo concentrati sul mercato. Siamo stati protagonisti"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport 24, non si è sbilanciato sul rinnovo di Donnarumma, sottolineando che le attenzioni sono state rivolte al mercato in entrata: "Si parla, abbiamo congelato la questione rinnovi per il mercato. Un mercato che ci ha visto protagonisti, la proprietà ci ha permesso di fare quello che volevamo entro certi paletti economici, dobbiamo essere grati. Abbiamo la squadra per poter andare in fondo in entrambe le competizioni".