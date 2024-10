Male Chiffi in Udinese-Milan: friulani autori di falli duri e rudi, solo due gialli. Tre falli del Milan, due gialli ed un rosso

La direzione di gara dell'arbitro Chiffi in Milan-Udinese non è stata all'altezza del livello richiesto ad un arbitro di Serie A. Il fischietto di Padova, che non arbitrava i rossoneri da più di due anni, ha avuto un metro, soprattutto per quanto riguarda i cartellini, discutibile: l'Udinese ha interpretato la gara con un gioco piuttosto rude e falloso, incoraggiato dalla scelta dell'arbitro di non punire interventi, anche molto pericolosi come quello di Toure su Chukwueze, con i cartellini.

Il dato di fine partita è piuttosto indicativo: tre falli commessi dal Milan, tre cartellini (due gialli ed un rosso), tredici falli commessi dall'Udinese e sole due ammonizioni per la squadra friulana.