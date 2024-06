Malick Thiaw non è incedibile, Gabbia punta al rinnovo

Il reparto difensivo rossonero potrebbe subire importanti cambiamenti nel corso dell'estate. Già la perdita di un leader come Simon Kjaer si farà sicuramente sentire all'interno dello spogliatoio ed è opportuno che vada colmata in maniera adeguata. Successivamente ci sono alcune questioni da risolvere. Sicuramente servirà un nuovo innesto dal calciomercato ma gli innesti potrebbero diventare anche più di uno se qualcun altro dovesse lasciare Milanello. E c'è un inidiziato più forte di altri.

Secondo Tuttosport infatti il centrale tedesco Malick Thiaw non è da considerarsi totalmente incedibile. Se arrivassero delle offerte importanti, il Milan sarebbe pronto a valutarle e decidere di conseguenza. Futuro in dubbio anche per Matteo Gabbia che dal suo ritorno a gennaio è stato uno dei più positivi e potrebbe essersi meritato la conferma anche per l'anno prossimo: il centrale italiano ora si aspetta un nuovo contratto, sia in termini economici che di durata, eventualmente fino al 2028.