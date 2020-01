Malmoe, la richiesta dei tifosi: "Via la statua di Ibra"

Tra i recenti casi di vandalismo più famosi non si può non citare l'accanimento dei supporters del Malmoe nei confronti della statua di Zlatan Ibrahimovic. I supporter svedesi, primi tifosi di Ibra, non hanno gradito la compravendita del campione rossonero di alcune quote dei rivali dell'Hammarby ma sopratutto le stesse parole di Zlatan che ha dichiarto di voler rendere i biancoverdi, il più grande club scandinavo. Intervistati dalla BBC alcuni tifosi hanno dichiarato di volersi disfare della statua; queste, in particolare, le parole di Bengtsson, uno dei supporter svedesi: ”Siamo arrabbiati perché crede di poter fare quello che vuole pretendendo poi di continuare ad essere amato. Non capisce cosa vuol dire essere un vero tifoso”