Manchester City, Gabriel Jesus e Zinchenko nella lista dei possibili partenti

© foto di Federico Titone

Non solo grandi acquisti, in estate il Manchester City saluterà diversi giocatori. Come riporta The Athletic in attacco il maggior indiziato a lasciare i Citizens è il brasiliano Gabriel Jesus, che con l'arrivo di Haaland vedrà il suo spazio in attacco ridursi sensibilmente. Possibile partenza anche per il terzinoi ucraino Oleksandr Zinchenko, cercato da Everton e Newcastle.