Manchester City, tutti i lavoratori occasionali verranno pagati nonostante il rinvio della partita

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City avrebbe dovuto affrontare il Tottenham all'Etihad, ma il rinvio dela giornata di Premier League ha fatto slittare anche questa partita. Come riportato da ManchesterEveningNews, il club inglese però ha scelto di pagare comunque tutti i lavoratori occasionali che si aspettavano di fare il turno per le gare maschili e femminili posticipate questo fine settimana. Inoltre, qualsiasi cibo deperibile sarà distribuito alle organizzazioni di Manchester in modo da cercare di sprecare il meno possibile dal cibo che sarebbe stato servito questo fine settimana. I biglietti saranno validi per la data di rinvio oppure sarà possibile chiedere un rimborso.