Manchester United, 100 milioni dalle cessioni di Lingard, Dalot, Jones e Martial. Il portoghese nel mirino del Milan

Dopo il super acquisto di Jadon Sancho e quello di Raphael Varane, il Manchester United pensa anche al mercato in uscita, per sferrare poi l'attacco a nuovi campioni da mettere a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer. Come riporta ESPN, il club rosso di Manchester sarebbe convinto di poter guadagnare almeno cento milioni di sterline dalle cessioni di quattro elementi che non fanno parte dei piani dei Red Devils: Jessie Lingard, rientrato dal prestito, Phil Jones, Anthony Martial e l'ex rossonero Diogo Dalot che è nel mirino del Milan.