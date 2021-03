Manchester United, Cavani e Rashford sono in dubbio per il match di domani

In vista del match contro il Milan di domani valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, il Manchester United dovrà fare di necessità virtù in attacco dato che Edinson Cavani e Marcus Rashford sono in dubbio a causa di problemi fisici. Ole Gunnar Solskjær, allenatore dei ‘Red Devils’, pare intenzionato a non rischiare entrambi i giocatori. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport.