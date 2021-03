Manchester United-Milan, la serata no di Vinčić: ecco gli errori dell'arbitro

Slavko Vinčić, arbitro di Manchester United-Milan, non ha sicuramente offerto una prestazione all'altezza dell'importanza della sfida andata in scena all'Old Trafford. L'errore più grande, le cui colpe sono da dividere col VAR, sono sul gol capolavoro annullato a Kessie nel primo tempo. Dopo una rimessa laterale l'ivoriano stoppa la palla di pancia, la fa rimbalzare e poi con un tiro al volo fa partire un siluro che non lascia scampo ad Henderson. Dopo la rete arriva subito il check del VAR, che in pochi secondi si accorge di un tocco di braccio del rossonero (in questo caso non si prende in considerazione la volontarietà o se il braccio è attaccato o meno al corpo, con le regole attuali basta che ci sia il tocco per invalidare il gol) che però non esiste. Dai replay mostrati durante il match non ce n'è uno che dimostri il tocco irregolare del centrocampista e la sensazione è che l'ufficiale di gara nella sala VAR abbia preso davvero un abbaglio. Il gol di Kessie era buono, annullarlo è stato un errore da matita rossa.

Nel secondo tempo i rossoneri recriminano un calcio di rigore per un intervento scomposto di Wan-Bissaka su Diaz. Sugli sviluppi di un corner la palla staziona nell'area di rigore dello United e il difensore inglese atterra Diaz per intervenire di testa. Per l'arbitro è tutto regolare, ma dai replay si vede come il terzino tenga giù lo spagnolo per non farlo saltare. Episodio dubbio.

Invece al minuto 83, McTominay perde palla sulla sua trequarti e ferma volontariamente e fallosamente Krunic al limite dell'area. Lo scozzese, già ammonito, era da espellere per somma di ammonizioni. Incomprensibile la scelta di Vinčić di non estrarre il secondo giallo. Un errore che condizionerà anche la partita di ritorno a San Siro.