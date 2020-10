Mancini,bolla? Ok in Nazionale,in campionato impossibile

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La bolla e' una soluzione ottima, pero' mi sembra si possa fare anche diversamente. Si puo' fare in Nazionale perchè siamo stati insieme 10-11 giorni: farlo in campionato per un anno intero credo sia molto, molto difficile". Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell'Italia, ai microfoni di Enrico Varriale nella consueta intervista pre-gara nell'ambito dell'accordo di esclusiva tra Rai e Figc. "Si parla di Nba, ma li' la bolla e' stata attuata nella parte finale della stagione. Il campionato - ha concluso Mancini - e' lungo, e farlo per undici mesi e' impossibile". (ANSA).