Mancini e le convocazioni: "La base è quella dell'Europeo. Non c'è spazio per cose nuove"

© foto di www.imagephotoagency.it

Che considerazioni ha fatto su Balotelli? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che nel primo giorno di raduno a Coverciano per i play-off ha risposto così: "Ho cercato di portare chi poteva essere più utile. Abbiamo un mezzo allenamento di domani pomeriggio, poi un allenamento di domenica. Non abbiamo tanto spazio per poter provare cose nuove. La base è stata quella dei giocatori venuti all'Europeo, tranne Bernardeschi che ad esempio non stava benissimo o qualcun altro rimasto fuori ma non ne potevo portare 40. Così sono già abbastanza. Su chi non sta ancora benissimo faremo delle valutazioni. Non diamo per scontata la prima partita, non sarà semplice, poi eventualmente ci saranno altri 4 giorni per preparare la seconda".