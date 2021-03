Mancini sul rinnovo di Donnarumma in ottica Europeo: "Non mi preoccupa assolutamente"

Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha tagliato corto in conferenza stampa, quando un giornalista gli ha chiesto se fosse o meno preoccupato in ottica Europeo in merito alla situazione del rinnovo di Gigio Donnarumma. "Non mi preoccupa assolutamente" così ha risposto il ct, in merito ad un eventuale braccio di ferro che potrebbe protrarsi anche in prossimità dell'Europeo.