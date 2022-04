Mancuso: "Monza in A e Milan campione. Doppietta ideale per sposarmi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Spazio all’attaccante del Monza Leonardo Mancuso, arrivato a gennaio dall’Empoli, sulle colonne della Gazzetta dello Sportche titola così: “Monza in Serie A e Milan campione. Doppietta ideale per sposarmi”.

“Da solo non posso fare nulla, ma cerco di essere determinante. La squadra è forte e qui chiunque è in grado di incidere per portare il Monza in A. Empoli? Pensavo di essermi meritato più spazio, ma le scelte le fanno gli allenatori e noi dobbiamo accettarle anche se non le condividiamo. In una carriera ci sono tante sfide, e questa per me lo è. È molto stimolante, ho lasciato la A per riprenderla subito. - continua Mancuso – Milan Campione e noi in A? Sarebbe straordinario. Diciamo che sarebbe l’occasione giusta per cedere a Elena e sposarla: ho 30 anni, ci siamo conosciuti a Pescara, credo sia il momento”.