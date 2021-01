Mandzukic, in carriera un solo gol contro il Milan: ecco quando

Mario Mandzukic a breve potrà cominciare ufficialmente la sua avventura con il Milan e iniziare a scendere in campo con la sua nuova squadra. Dei 228 gol segnati fin qui da Mandzukic nella sua carriera, solo uno è stato realizzato contro i rossoneri. La rete risale a domenica 11 novembre 2018 in un Milan-Juventus. Dopo 8 minuti, l’attaccante croato, svetta di testa su cross di Alex Sandro e batte Gianluigi Donnarumma. Il risultato finale fu 0-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri contro il Diavolo di Gennaro Gattuso. Quel match, si ricorda soprattutto per l’espulsione di Gonzalo Higuain e per il suo rigore sbagliato. La scena isterica dell’argentino, costrinse l’arbitro di quella partita a estrarre il rosso. Da li in poi Higuain si perse fino a lasciare il Milan a gennaio 2019.