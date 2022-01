Manginate: "Theo e Leao coppia letale a sinistra, la migliore per rendimento in Serie A"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, dopo Venezia-Milan ha solo belle parole per Theo e Leao, oggi entrambi decisivi nella vittoria per 3-0 del Milan: "Theo Hernandez e Leao coppia letale a sinistra, non solo oggi. La migliore per rendimento in Serie A".

