Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Maniero, doppio ex di Milan e Verona ha parlato così del match di sabato: "Sbaglio ogni genere di pronostico, ma non si può non considerare favorito il Milan. E' una seria candidata allo scudetto, c'è equilibrio in vetta perché non esiste più il divario imposto l'anno scorso dall'Inter, o prima ancora dalla Juve".