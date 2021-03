Marani: "Il Milan deve stringere i denti per stare dentro le prime quattro"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato del momento del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ha perso in maniera abbastanza fisiologica, anche per quello che ha speso giovedì in una partita memorabile a Manchester. Il Milan sta giocando ininterrottamente da giugno scorso, ha fatto qualcosa di straordinario e continuo a dirlo. Il Milan sta mettendo le basi per un grande lavoro futuro, con tutte le difficoltà che sta avendo parlare di scudetto era chiedere troppo. Non c’è più il ricambio, anche le riserve stanno iniziando a giocare da lungo tempo perché i titolari sono assenti da troppo. Va guardato in maniera ammirevole e ammirata quello che sta facendo il Milan in questa stagione, ogni critica eccessiva è infondata. In questo momento però vedo, Inter, Juventus e Atalanta in palla. Il Milan deve stringere i denti per stare dentro le prime quattro".