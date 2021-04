Marani: "Il Milan sta mettendo le basi per un anno ancora più importante"

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Parma-Milan, Matteo Marani ha commentato così la prestazione dei rossoneri: "L'evoluzione è innegabile, ma il primo tempo è una prova di grandissima soldità, di mentalità giustà. Questo non lo puoi creare subito o in 1-2 partite. Credo che il Milan stiamo mettendo le basi per un alto anno ancora più importante. In questo progetto non può mancare Donnarumma, come non può mancare Ibrahimovic".