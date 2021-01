Marani: "Mandzukic si ricaverà spazio, è stato leader in tutte le squadre"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Mandzukic e della grande stagione dei rossoneri: "Penso che uno spazio se lo ricaverà, quello che porterà sarà prezioso. E' un giocatore che fa anche squadra, è stato leader trascinante in tutte le squadre in cui è stato. Lo spirito che ha costruito il Milan è qualcosa di meraviglioso. Non ho memoria di una squadra che passa dal dodicesimo posto al primo. Anche senza Ibrahimovic è riuscito a vincere. Lo svedese ha segnato tutti quei gol in sette partite, ha fatto cinque doppiette. E' chiaro che il Milan non è solo Ibrahimovic, però è chiaro che ora è determinante per arrivare in fondo. Probabilmente non potrà giocarle tutte, di conseguenza Mandzukic potrà tornare utile".