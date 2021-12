Marani: "Milan e Napoli devono rispondere all'Inter"

Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha dichiarato in vista di Milan-Napoli di stasera: "Milan e Napoli devono rispondere all'Inter. Per chi stasera perderà la situazione inizierebbe a diventare complicata. Va detto però anche che la stagione è ancora molto lunga. E ci sono due fattori che non ancora non conosciamo cioè la Coppa d'Africa e il tema del Covid, guardando anche quello che sta succedendo in Inghilterra".