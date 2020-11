Marani su Tuttosport: "Milan, ora è vietato scendere dal carro"

Sulle colonne di Tuttosport, Matteo Marani ha commentato così il momento del Milan: "Fatto sta che la squadra, dopo un lungo e tribolato decennio, l’unico in cui il Diavolo non ha vinto uno scudetto nel Dopoguerra, è tornata a essere degna della storia rossonera. Guidato dal carisma di Ibra e dalla saggezza di Pioli, intelligente nel tirare fuori il meglio dallo svedese, il gruppo milanista ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, tornati dopo quattro anni a vincere un derby e dopo dieci, dai tempi di Allegri, ad assaporare la vetta del campionato. Scriviamo tutto questo oggi, dopo la sconfitta di Coppa, a poche ore da un delicato scontro con il Verona, la migliore difesa del campionato grazie al genio tattico di Juric. Anche se dovesse arrivare il calo di rendimento, quasi inevitabile, nessuno potrà togliere merito allo splendido Milan di questi mesi, soprattutto tra chi lo ha elogiato persino troppo senza averlo studiato e capito. Sorprendente, coraggioso, intrepido, esaltante, il Milan non ha una rosa da scudetto, come invece si è letto spesso, ma ha una dignità di squadra che mancava. E che proprio adesso, quando le celebrazioni scemeranno, va invece rimarcata. Dal carro di Ibra, Pioli o Maldini possono scendere dubbiosi, scontenti, affamati di nuovi carri".