Marani sul Milan: "Penso che l’ambiente sia maturo e che ci sia la capacità di reagire"

Matteo Marani, direttore di Sky Sport, ha voluto dire la sua sul Milan dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta: “Mi sembra maturo l’ambiente del Milan. Peppe (Di Stefano, ndr) ce l’ha raccontato di come sia cresciuto, di come ha saputo assorbire le sconfitte. La sconfitta con l’Atalanta la metto più vicina a quella con il Lille piuttosto che a quella con la Juve, nel senso che quella sera lì i francesi fecero una grande impressione dal punto di vista fisico come me l’ha fatta l’Atalanta. Mentre contro la Juve ho visto una squadra equilibrata, e teniamo sempre conto delle assenze che aveva quella sera, è chiaro che questa partita con l’Atalanta ha denunciato una differenza dal punto di vista fisico abbastanza sostanziale. Penso che l’ambiente sia maturo e che possa rispondere bene e che ci sia la capacità di reagire, anche eventualmente ad una sconfitta in questo derby. Non so se il Milan sia maturo per vincere il campionato ma certamente per confermarsi e per rimanere lì. E poi è l’unica che ha fatto mercato tra le squadre di prima fascia, anche questo sarà un contributo importante. Se prima il Milan partiva con qualcosa in meno sulle altre ora quel divario in buona parte l’ha colmato”.