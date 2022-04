Marani: "Tonali ha dimostrato grande personalità, quest'anno è esploso"

MilanNews.it

Matteo Marani, prima firma del giornalismo italiano e presidente del Museo del Calcio che quest'oggi ha presenziato a Coverciano il "Convegno Giornata Digitale", ha parlato così di Sandro Tonali ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Tonali è un giocatore molto interessante e ha già vissuto una difficoltà. In quella fase della carriera, quando arrivi già lanciato ma poi vivi un momento di difficoltà, hai bisogno di grande personalità per tornare in alto e lui l'ha dimostrata. Lo scorso anno soffriva una maglia importante come quella del Milan e quest'anno è esploso, gioca sempre con la testa giusta".