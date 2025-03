Marazzina: "Non sono assolutamente d'accordo con Conceicao, perché il calcio non è il basket dove c'è il sesto uomo che ha un senso"

Le parole di Massimo Marazzina, ex attaccante di Serie A, intervenuto a Calcio Weekend su Sportitalia. Questo un estratto delle sue parole sul rendimento di Rafa Leao:

"L'utilizzo a gara in corso di Leao? Non sono assolutamente d'accordo con Conceicao, perché il calcio non è il basket dove c'è il sesto uomo che ha un senso. O sei bravo, sei un campione e mi fai vincere tutte le partite, giochi. Ma il fatto che io ti faccio entrare perché non sei concentrato... Ha fatto partite in cui è entrato e ha fatto più danni che cose positive. Bisogna mettersi d'accordo su quello che uno pensa del Milan".

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (37'st Banda), Berisha (11'st Pierret), Helgason (29'st Ramadani); Pierotti (29'st Veiga), Krstović, Morente (37'st Rebić). A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel; Kaba, Rafia; Burnete, Karlsson, N'Dri. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker (30'st Fofana), Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo (17'st João Félix), Musah (30'st Sottil); Pulisic, Reijnders, Jiménez (1'st Leão); Gimenez (17'st Abraham). A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 7' Krstović (L), 14'st Krstović (L), 23'st aut. Gallo (M), 28'st rig. Pulisic (M), 36'st Pulisic (M).

Ammoniti: 42' Berisha (L), 45+4' Conceição (M), 43'st Abraham (M), 46'st Krstović (L).