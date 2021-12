Marchegiani: "Al Milan contro l'Udinese sono mancati giocatori come Leao e Rebic"

Luca Marchegiani è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, soffermandosi sulla prestazione del Milan contro l'Udinese: “Bennacer e Bakayoko sono leggermente dietro rispetto a quello che stanno garantendo Tonali e Kessie. In una partita come quella contro l’Udinese è mancato spunto ai centrocampisti nel primo tempo così come nel secondo tempo, dove il gioco del Milan non è cambiato. Quello che è mancato al Milan è stato un giocatore in avanti che saltasse l’uomo, sarebbe stato diverso con uno fra Rafael Leao e Rebic che ti danno superiorità numerica. In partite come queste le assenze di certi giocatori pesano tanto”.