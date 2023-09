Marchegiani: "Calabria costantemente in mezzo al campo non mi piace, lo fa in maniera troppo sistematica"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani parla della mossa che Pioli ha adottato spesso in questo avvio di stagione, ovvero Calabria “centrocampista”. Mossa che nel derby non è andata bene: “Ho sempre apprezzato la capacità di Pioli di saper cambiare il volto alla squadra in base a come deve creare difficoltà agli avversari. A me questa posizione di Calabria costantemente in mezzo al campo non mi piace.

Lo sta facendo in maniera troppo sistematica, non crea sorpresa agli avversari e allo stesso tempo mette un terzino a fare distribuzione di gioco e questo gli complica un po’ di cose. Se di fronte c’è una squadra che riparte velocemente non sempre poi riesce a sistemarsi in difesa”.