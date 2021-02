Marchegiani: "Spezia-Milan? I rossoneri potrebbero avere un contraccolpo psicologico"

Luca Marchegiani, ex portiere fra le altre anche della Lazio, è intervenuto nella trasmissione Club in onda su Sky, per commentare la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Marchegiani ha dichiarato: “Il Milan potrebbe avere un contraccolpo psicologico dato che ora ha perso la testa della classifica. Contro lo Spezia, i rossoneri secondo me ha sottovalutato l’avversario e hanno fatto una partita deludente. Stefano Pioli ora dovrà essere bravo a recuperare i suoi giocatori anche a livello psicologico”.