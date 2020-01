Marchetti: "Distanza di otto milioni per Suso al Siviglia. Piatek? Il Tottenham lo vuole in prestito, il Milan così non lo cede"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione del mercato del Milan: "Lo scambio Bernardeschi-Paquetà è stato smentito da entrambe le squadre, al momento non sta decollando affatto. Il Milan è su Florentino del Benfica, lo prenderebbe in prestito. Si è bloccata la trattativa Rodriguez-Fenerbahce. Potrebbe partire invece Suso, c'è ancora distanza sulla formula del trasferimento e sulle cifre. Il Milan chiede almeno 8 milioni di euro in più sulla cifra totale. Il Tottenham continua a chiedere Piatek in prestito ma il Milan in prestito non lo dà".