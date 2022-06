Marchetti: "Elliot ha fatto un lavoro straordinario in questi anni al Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato di Milan nel suo editoriale pubblicato su TMW. Marchetti scrive: “Il Milan passa ufficialmente di mano ma è come se pur rimanendo nella stessa linea di filosofia facesse un passo in avanti, deciso, in più. RedBird non vuole andare in una direzione diversa rispetto a quella che Elliot ha tenuto finora. Le potenzialità che ha visto nel Milan sono notevoli in un contesto - come quello italiano - che può soltanto crescere nel suo insieme.

Elliot in questi anni ha fatto un lavoro straordinario: in campo (vincendo) e fuori (rimettendo a posto i conti) e non è stato frutto del caso.

È riuscita a contrarre una situazione debitoria importante e dopo il rosso record di 196 milioni (dovuto chiaramente anche dalla pandemia) quest’anno le previsioni dicono che si attesterà intorno ai 50, la perdita. Un quarto. In due anni. Per farlo ha mosso le due classiche leve: aumentare ricavi, abbassare i costi. Gazidis infatti è riuscito a portare i ricavi più o meno agli stessi livelli di 10 anni fa. E in questa stagione probabilmente si sono sfondati i 280 milioni.

Gli stipendi sotto la gestione Elliot sono piano piano diminuiti. Il dato è ancor più interessante se consideriamo il rapporto stipendi ricavi: il Milan passa dal 99% a un 55-60% di questa stagione. Un risultato straordinario, già abbondantemente in linea con il nuovo FFP.

Continueranno i rossoneri quindi nella linea che avevano già tracciato con maggior consapevolezza e maggior decisione. Magari con una capacità di spesa leggermente superiore: ma i nomi sempre quelli rimangono”.