Marchetti: "Ibra può migliorare anche la mentalità del Milan"

Avrebbe bisogno di interventi diversi il Milan, ma non basta mai un giocatore o due a cambiare il volto di una squadra. Anche per Ibra è così? Ecco le eccezioni esistono nel senso che un giocatore come lui può migliorare non solo tecnicamente una squadra ma anche la mentalità del gruppo. Ma in questo momento - come vi diciamo da un po’ - chi ha fatto i passi più concreti (ma ancora non decisivi) è il Bologna. E lì sì che avrebbe un impatto devastante. Anche se la novità di giornata è stato proprio un primo vero approccio concreto con Raiola per parlare sia di Donnarumma e per capire i numeri di Ibrahimovic. Nessun accordo in vista, per nessuna delle due vicende, ma un piccolo grande passo. Ibrahimovic non può che essere lusingato dagli interessi e se il Bologna si è mosso per primo non significa che andrà lì, anzi. La strada è lunga, la concorrenza è forte. E su Ibra il Milan comincia concretamente a fare le proprie riflessioni. È una partita ancora da giocare.