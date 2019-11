Marchetti: "Ibrahimovic al Milan è un'ipotesi concreta"

Intervenuto su Radio 24 durante "Tutti Convocati", l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così della possibilità Ibrahimovic per il Milan: "Ibra al Milan ipotesi concreta, hanno fatto un'offerta congrua, circa 6 milioni di euro per i prossimi 18 mesi. Vediamo se gli basterà. Non so se il discorso economico farà la differenza col Bologna. Occhio anche a De Laurentiis che è imprevedibile".