Prova a tornare alla normalità anche il Milan. Tutti a cena fuori, invitati da Pioli per cercare di conoscersi ancora meglio: sembra una banalità ma il concetto del gruppo nel calcio non è soltanto una bella parola. E’ la base per cominciare a vincere. Pioli lo sa e cerca di stimolare i suoi. Poi arriverà il mercato in suo soccorso (Ibra?)