Marchetti: "Il Milan chiude il 2020 in maniera spettacolare"

Ora più che mai Milano vuole ri-prendersi la serie A.

Il Milan obiettivamente lo fa nel modo più incredibile. Chiude questo 2020 in maniera spettacolare. Superando anche l’ultimo ostacolo, senza giocatori chiave e contro una Lazio che era riuscita a recuperare due gol. Una partita entusiasmante che alla fine premia i colori rossoneri. Che con grandissimo merito sono primi in classifica. Nel 2020 sono la squadra che ha fatto più punti. Più punti dei dirimpettai (e quasi coinquilini) nerazzurri. Più punti della Juve che lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Più punti dell’Atalanta dei miracoli. E’ il Milan la squadra “rivelazione”, senza dubbio. E lo è con grandissimo merito. Ha vinto ancora, uno scontro diretto. Lo ha fatto con Calhanoglu in grande spolvero, ma senza Ibra. Con il primo gol di Rebic, ma senza Kessie. Con una difesa sempre in emergenza, ma mai in affanno. Il Milan è nato quasi per caso, ma dal lockdown non ha perso un colpo (e ha perso solo una partita, quella contro il Lille, assolutamente ininfluente). E da una squadra che ha saputo spazzare via a suon di risultati il fantasma di Rangnik cosa volete che sia dover fare a meno di qualche giocatore? Certo sul mercato si interverrà, soprattutto in difesa. Ma la vittoria più importante Maldini e Massara l’hanno ottenuta credendo in questo progetto. Credendo in questi giocatori. Credendo in questo allenatore. Arrivato per riequilibrare un Milan che non stava trovando pace sotto la guida di Giampaolo e che ora ha trovato una continuità impressionante. E’ presto per dire che è la favorita per lo scudetto? Forse dopo stasera no...