Marchetti: "Milan, Gattuso appeso a un filo"

Milan in crisi, Gattuso sotto osservazione. Di sicuro se non dovesse vincere anche contro la Spal a san Siro non ci meraviglieremmo di un cambio in panchina. Finora la società (anche stavolta) ha fatto quadrato intorno al proprio allenatore ma forse uno sguardo intorno l’ha cominciato a dare. Si è parlato di Wenger (ma non abbiamo ancora trovato conferme importanti, anzi), in circolazione (liberi) a parte Zidane ci sono Blanc e Quique Sanchez Flores (fra gli stranieri), fra gli italiani a parte Conte Donadoni e Montella. Ma questa è solo la nostra lista, non quella del Milan. Questi nomi saranno anche nella testa di Leonardo e Maldini? La speranza del Milan è che Gattuso possa continuare anche perché di problemi ne ha avuti eccome: tanti infortunati, la mancanza di precisione in avanti, l’appannamento di Higuain. Si arriva al nervosismo, accentuato dalla mancata qualificazione in Europa League. Negli ultimi anni (da Allegri in poi) la panchina del Milan non è stata mai più tanto comoda, anzi... forse converrebbe cominciare a pensare che il problema non sia (stato) soltanto dell’allenatore. Di sicuro bisogna intervenire sul mercato: centrocampista centrale e attaccante. Attaccante da scegliere in fretta se esterno o che possa costituire una reale alternativa a Cutrone e Higuain. Ecco Higuain: non vi venga in mente di dire che a questo Milan non serve, altrimenti il Chelsea lo porta via subito, senza neanche lasciare in cambio Morata. Rimane da capire se questa crisi di gol lo possa aiutare o meno a spingere oppure visto che senza i suoi gol non arrivano neanche i risultati si irrigidisce ancora di più il Milan. State certi che il Chelsea comunque continuerà ad insistere. E state certi che non sarà comunque una trattativa in discesa.