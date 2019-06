Marchetti: "Quanti giocatori cambierà il Milan? Dipenderà dalle occasioni di mercato e dalla sentenza UEFA"

Luca Marchetti, durante l’edizione serale di Sky Sport 24, ha analizzato così le possibili mosse di mercato del Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato: “Il Milan può cambiare anche molti giocatori. Dipenderà dalle occasioni che presenterà il mercato, poi dalle necessità economiche del Milan e da quello che uscirà dalla sentenza del FFP. Ci sono un po’ di variabili. Bisogna capire anche tra quelli che possono essere ceduti chi conviene cedere, sotto l’aspetto economico. Donnarumma è tra gli indiziati per una cessione. Il Milan ha a disposizione circa 40/45 milioni di euro per la campagna acquisti, più i profitti delle cessioni. Noi ipotizziamo Donnarumma ma non possiamo escludere interesse per altri giocatori che si sono messi in mostra in stagione, come Suso”.