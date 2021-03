Marchisio: "Ibrahimovic ha meritato la convocazione in nazionale, complimenti a lui"

Ai microfoni di Rai Sport, Claudio Marchisio ha parlato del ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che secondo l'ex centrocampista della Juventus si è meritato questa chiamata per ciò che ha fatto negli ultimi anni: "Lo sta dimostrando, dall'Inghilterra è andato in America e poi è tornato per far vedere il suo valore. Complimenti a lui che adesso è tornato anche in Nazionale".