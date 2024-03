Marcolin: "Oggi poco spazio per i tatticismi, Milan e Lazio devono portare a casa punti importanti"

Dario Marcolin, nel pre partita di Lazio-Milan su Dazn, parla dell’importanza di questa sfida per due squadre che non stanno vivendo un periodo totalmente positivo. Queste le sue dichiarazioni: “Chiunque si ricorda il finale di stagione delle squadre. Bisogna finire in un certo modo. È ovvio se vai a vedere il campionato nelle ultime due partite ha fatto un punto il Milan, ha fatto una grandissima prestazione contro l’Atalanta.

Il giorno dopo però non c’è più la prestazione ma guardi la classifica. Poi c’è stata la sconfitta col Rennes ma comunque il Milan ha passato il turno. Oggi Pioli ti parla di una partita offensiva con il Milan che vuole ripetere la prestazione fatta con l’Atalanta. Oggi ci sono pochi tatticismi per tutte e due le squadre, devono portare a casa dei punti importanti”.