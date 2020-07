Intervenuto a 'Tutti Convocati', l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato della questione falli di mano: "La questione non è cambiare il regolamento sui falli di mano, la questione è come cambiarla. Perchè io non ho ancora sentito una proposta dopo dai Mondiali di Francia '98. Se cambiamo, prepariamoci a difensori che saltano in area con le braccia larghe"