Marelli: "Krstovic, rosso su cui c'è poco da discutere. Massimi ben piazzato"

vedi letture

Luca Marelli, commentatore arbitrale, è intervenuto su DAZN nel post partita di Milan-Lecce per spiegare gli episodi del match. Qui le sue considerazioni.

L'espulsione di Krstovic: "Espulsione di Krstovic al 45esimo minuto. Massimi è ben piazzato, ha la prospettiva giusta per valutare quello che è successo. In un primo momento pensavo che fosse un colpo di gomito, poi dalla ripresa frontale vediamo quello che ha visto effettivamente Massimi: Krstovic, sicuramente non c’è volontà altrimenti parleremmo di condotta violenta, fa un grave fallo di gioco perché ha messo in pericolo l’incolumità dell’avversario. Fallo grave di gioco punito col rosso e una giornata di squalifica, scelta corretta.

Colpo con i tacchetti sul costato, gamba altissima rispetto al pallone, pallone molto lontano. Il rosso è corretto. Se l’arbitro avesse estratto il giallo in questa circostanza ci sarebbe stata un’OFR per trasformare il cartellino giallo in rosso. È un cartellino su cui c’è poco da discutere".