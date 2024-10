Marelli: "Rebic sta entrando in area, è giallo codificato: sarebbe stato il secondo per Di Lorenzo"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, nel post-partita ha analizzato così i vari episodi di Napoli-Lecce. In particolare si è espresso così su un mancato rosso, per doppia ammonizione, al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo nelle fasi finale della sfida, una decisione che ha subito alimentato polemiche: "Al 92' su un lancio in profondità Rebic viene fermato da Di Lorenzo con un fallo. Rebic sta entrando in area e qui il giallo è codificato, sarebbe stato secondo giallo e rosso per Di Lorenzo".

Un mancato rosso pesante, se l'arbitro avesse espulso il terzino partenopero, Di Lorenzo sarebbe stati costretto a saltare la partita di martedì contro il Milan.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it