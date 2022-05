Marianella: "Milan, attento alla Fiorentina. I viola si giocano l'Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha presentato così la sfida di domani tra Milan e Fiorentina: “Il Milan non fa benissimo in casa, per questo con la Fiorentina può esser una partita pericolosa. La Fiorentina si gioca l’Europa in questa partita dopo aver fallito le due partite precedenti, per questo non sarà una partita facile per il Milan”.