Marianella: "Milan lontano dal concetto di storia del Milan. C'è un problema difensivo"

vedi letture

Intervenuto direttamente dal prato del Maksimir Stadion di Zagabria dove questa sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria nell'ottava e ultima giornata di League Phase di Champions League, il telecronista Massimo Marianella - che commenterà la gara per Sky Sport - ha parlato della squadra rossonera e del suo momento in questa fase della stagione.

Le parole di Massimo Marianella: "Per me c’è un problema difensivo: dal centrocampo in su c’è un’ottima squadra e c’è un ottimo portiere. Difensivamente ancora non vedo il MIlan. Questa è una squadra che ha iniziato la stagione come la squadra di Theo e Leao ed è diventata quella di Pulisic e Reijnders. Il Milan in qualcosa sta migliorando: ancora nella mia mente è un pochino lontano dal concetto di storia del Milan. Deve crescere".