Presente negli studi di SkySport24, Massimo Marianella ha commentato così il lavoro al Milan di Stefano Pioli: "La società, con Maldini e Massara, ha lavorato molto bene, ma soprattutto Pioli ha fatto un lavoro straordinario. La rosa del Milan non è forte come quella dell'Inter, ma Pioli gli ha dato quel qualcosa in più".