Marianella: "Spero che Leao non faccia come Skriniar, Milan e tifosi non lo meriterebbero"

Massimo Marianella, noto telecronista, intervenuto a Sky Sport 24 ha parlato così di Rafael Leao: “Ha potenzialità da grande campione, potenzialità che deve quantificare. Ci ha fatto vedere già tante cose, credo che sia uno dei prospetti, se possiamo parlare di prospetto di un giocatore che ha vinto da protagonista uno Scudetto con il Milan, più grandi e interessanti del calcio mondiale. Deve maturare anche un pochino, ma questo viene con l’esperienza e con l’età. Poi questo è un ragazzo destinato veramente a dominare. Che lo faccia con la maglia del Milan io lo auguro al Milan e lo auguro anche a lui, perché resterebbe in una grande squadra. Ho però qualche dubbio, ma non perché ci sia volontà del Milan: il Milan ad esempio voleva prendere Botman, Botman voleva venire al Milan piuttosto che al Newcastle. Il Newcastle mette sul tavolo dieci milioni di euro in più e Botman va al Newcastle. Ormai purtroppo, ce lo dice il mercato di gennaio, non abbiamo un potere economico, e temo che sarà così per qualche anno, per trattenere i giocatori più importanti. Quello che mi auguro è che la gestione sia la migliore possibile e che non si ripeta un caso Skriniar, ovvero che lui vada via a zero. Questo non lo meriterebbe il Milan e non lo meriterebbero i tifosi del Milan, ai quali auguro di avere Leao il più a lungo possibile con la maglia rossonera. Non so questo, anche con un’eventuale firma, quanto possa accadere”.