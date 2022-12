Marianella su Giroud: "Non sta facendo rimpiangere Benzema e Nkunku. Deve ringraziare anche il Milan..."

MilanNews.it

Massimo Marianella, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il Mondiale di Olivier Giroud: "Giroud non sta facendo rimpiangere Benzema e Nkunku. Si è fatto trovare pronto come sempre. Le due occasioni fallite in semifinale magari lo porteranno a segnare il suo 300° gol in carriera in finale. Il francese è un giocatore che dà sempre il 100%, ha fatto gol bellissimi, segna in ogni modo. E' un attaccante fantastico e un ragazzo incredibile. Il Milan deve dire grazie a Giroud, ma anche Giroud deve ringraziare i rossoneri per lo spazio che gli ha dato".