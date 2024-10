Mariani dirigerà Bologna-Milan: era al Var nella gara contro l'Udinese

Il direttore di gara di Bologna-Milan, gara valevole per la nona giornata di campionato che si giocherà al Dall'Ara sabato alle 18, sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Si tratta della seconda designazione con i rossoneri per l'arbitro laziale, dal momento che era stato incaricato del Var nella partita contro l'Udinese. Dunque è stato protagonista delle tantissime e controverse decisioni prese dalla squadra arbitrale nella gara contro i friulani.

Si riporta di seguito le discussioni emerse in Open Var su Dazn relative a Milan-Udinese.

ESPULSIONE DI REIJNDERS

Durante Open VAR su DAZN, sono stati trasmessi gli audio del VAR inerenti all'espulsione di Reijnders in Milan-Udinese.

Il varista, rivedendo le immagini, dice: "Reijnders gli (a Lovric, ndr) taglia la strada dietro e lo prende col fianco. Gli fa il movimento così".

Chiffi, arbitro di campo, dice ai calciatori: "Se non c'è, lo togliamo".

I varisti, nel frattempo, continuano a discutere dell'episodio guardando diverse telecamere. Il primo prosegue: "Lui (Reijnders, ndr) gli fa il movimento. Lo prende e gli passa dietro. Lo ha preso, Dogso confermato".

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha commentato così l'episodio in diretta: "Se sentite le discussioni del VAR, non è certo sul rosso perché i quattro parametri del Dogso ci sono tutti al momento che fischi. Ragionavano se ci fosse fallo. Reijnders fa un movimento abbastanza naturale, non è che commette chissà cosa. C'è un incrocio delle gambe e chi è dietro è Reijnders, Ci sentiamo di sostenere la decisione del campo. Ci troviamo d'accordo in questo. Il contatto è chiaro dalle immagini e il rosso è la soluzione più logica".

----------

PESTONE SU CHUKWUEZE

Durante Open VAR su DAZN, sono stati trasmessi gli audio del VAR inerenti al duro pestone di Touré, difensore dell'Udinese, su Chukwueze, attaccante del Milan, per il quale l'arbitro Chiffi non ha nemmeno estratto il cartellino giallo.

Il varista, riguardando le immagini, dice al collega nella sala VAR: "Non è niente dai, check completato". Poi chiede all'arbitro Chiffi se avesse ammonito il calciatore: la risposta è no.

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, si è così espresso in diretta commentando l'episodio: "Sbagliato non sanzionare Touré. L'ammonizione qui è dovuta. È il classico step on foot, ma non è oltre il giallo perché il punto di impatto rimane il piede".

----------

GOL ANNULLATO ALL'UDINESE

Durante Open VAR su DAZN, è stato analizzato l'episodio dell'annullamento della rete dell'Udinese per fuorigioco nel match contro il Milan.

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha dichiarato in diretta: "Situazione abbastanza semplice, tra virgolette. Il giocatore dell'Udinese è fuorigioco e il fatto che vada a cercare di giocare il pallone crea un impatto chiaro ed è, dunque, in fuorigioco. È una decisione soggettiva: per questo Chiffi è andato al monitor, perché è una situazione soggettiva".