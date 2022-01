Marinozzi: "Il Milan ha trovato in Adli il giocatore per rinforzare la rosa"

Andrea Marinozzi è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la situazione relativa al centrocampo del Milan: “La cosa positiva per il Milan è che il giocatore per migliorare la rosa l’ha già acquistato ed è Adli. Arriverà a fine mercato, non a gennaio, è un giocatore che può giocare basso perché forse lì in mezzo il Milan è un po’ più corto. Hai Tonali ma credo che Bakayoko e Krunic non siano all’altezza di Kessie”.