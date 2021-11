Marinozzi: "Non sarà facile per il Milan battere il Liverpool, bello giocarsi la qualificazione all'ultima giornata"

Andrea Marinozzi è intervenuto nel corso di Mondo Gol, trasmissione di Sky Sport, commentando la partita di Champions League che il Milan affronterà a San Siro contro il Liverpool: “Il Milan ha costruito la speranza di poter passare il turno in Champions dopo un inizio complicato. Il Milan deve vincere contro un Liverpool già qualificato e non sarà facile ma dovrà sperare di vedere anche un altro Atletico Madrid. Quello visto contro i rossoneri ha poche possibilità di non perdere contro il Porto. Ci sono una serie di intrecci ma è bello giocarsi la qualificazione all’ultima giornata ed essere ancora in corsa”.